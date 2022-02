Usa, l'”Oscar” del giornalismo televisivo al fiorentino Filippo Ferretti (Di domenica 13 febbraio 2022) Il premio ‘Oscar’ del giornalismo televisivo americano ha il cuore, le radici e l’accento fiorentini. Ad aggiudicarsi nei giorni scorsi il prestigioso Emmy Award assegnato negli Stati Uniti dall’Academy of Television Arts & Sciences, e’ stato Filippo Ferretti, anchor man di Univisio’n, che attualmente vive e lavora a New York ma che e’ nato ed ha mosso i primi passi giornalistici proprio nel capoluogo toscano. Ferretti e’ stato insignito dell’Emmy Award, spiega una nota, per aver condotto un’inchiesta giornalistica che ha smascherato una truffa ai danni di migranti perpetrata da un pastore religioso che si faceva pagare per documenti falsi dopo essersi guadagnato la fiducia delle persone utilizzando la fede. Grazie alla sua inchiesta, durata oltre due anni, gli investigatori ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Il premio ‘’ delamericano ha il cuore, le radici e l’accento fiorentini. Ad aggiudicarsi nei giorni scorsi il prestigioso Emmy Award assegnato negli Stati Uniti dall’Academy of Television Arts & Sciences, e’ stato, anchor man di Univisio’n, che attualmente vive e lavora a New York ma che e’ nato ed ha mosso i primi passi giornalistici proprio nel capoluogo toscano.e’ stato insignito dell’Emmy Award, spiega una nota, per aver condotto un’inchiesta giornalistica che ha smascherato una truffa ai danni di migranti perpetrata da un pastore religioso che si faceva pagare per documenti falsi dopo essersi guadagnato la fiducia delle persone utilizzando la fede. Grazie alla sua inchiesta, durata oltre due anni, gli investigatori ...

