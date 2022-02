Un’ora sola vi vorrei, Brignano chiude lo spettacolo su RaiDue con una speciale “Love Edition” a San Valentino (Di domenica 13 febbraio 2022) Una chiusura particolare per la quarta fortunata stagione del programma di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Una puntata Love Edition, che andrà in onda lunedì per San Valentino, quindi in via del tutto eccezionale di lunedì in prima serata su Rai2, il 14 febbraio of course, per una speciale festa degli innamorati. Lo ricorda lo stesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 febbraio 2022) Una chiusura particolare per la quarta fortunata stagione del programma di Enricovi. Una puntata, che andrà in onda lunedì per San, quindi in via del tutto eccezionale di lunedì in prima serata su Rai2, il 14 febbraio of course, per unafesta degli innamorati. Lo ricorda lo stesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

