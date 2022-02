Union Berlino-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali (Di domenica 13 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Union Berlino-Borussia Dortmund, match valevole per la ventiduesima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio ore 15:30 allo Stadio An der alten Forsterei di Berlino. Gara interessante e dal pronostico incerto quello tra Union Berlino e Borussia Dortmund. Entrambe si trovano rispettivamente al quinto e secondo posto in classifica in piena lotta per un posto alla prossima Champions League. Dopo la vittoria esterna contro il M’gladbach, la squadra di Urs Fischer non è riuscita a ripetersi in casa dell’Augsburg perdendo 2-0. Con la vittoria del Lipsia venerdì, l’Elsern Union è a pari merito con la compagine guidata da Domenico Tedesco, e proverà in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 13 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la ventiduesima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio ore 15:30 allo Stadio An der alten Forsterei di. Gara interessante e dal pronostico incerto quello tra. Entrambe si trovano rispettivamente al quinto e secondo posto in classifica in piena lotta per un posto alla prossima Champions League. Dopo la vittoria esterna contro il M’gladbach, la squadra di Urs Fischer non è riuscita a ripetersi in casa dell’Augsburg perdendo 2-0. Con la vittoria del Lipsia venerdì, l’Elsernè a pari merito con la compagine guidata da Domenico Tedesco, e proverà in ...

