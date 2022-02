Una vita, anticipazioni dal 14 al 19 febbraio: la determinazione di Antoñito (Di domenica 13 febbraio 2022) Antoñito sarà più determinato che mai a trovare una cura per salvare la vita alla sua adorata Lolita. Il giovane, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 14 al 19 febbraio, fisserà un appuntamento con il dottor Ramon y Cajal, il quale accetterà di prendere in carico il caso della consorte. Nel frattempo, Sabina e Roberto decideranno di rinunciare per sempre alla vita da ladri mentre Arantxa e Cesareo saranno pronti a convolare a nozze. Intanto, Marcos metterà nuovamente in guardia Anabel dai Quesada ed infine, Lolita avrà una nuova crisi respiratoria. Una vita, trame 14-19 febbraio: Antoñito cerca disperatamente una cura per Lolita Soledad giungerà giusto in tempo per sventare i piani di Aurelio nei ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 13 febbraio 2022)sarà più determinato che mai a trovare una cura per salvare laalla sua adorata Lolita. Il giovane, come rivelano leUnainerenti le puntate in onda dal 14 al 19, fisserà un appuntamento con il dottor Ramon y Cajal, il quale accetterà di prendere in carico il caso della consorte. Nel frattempo, Sabina e Roberto decideranno di rinunciare per sempre allada ladri mentre Arantxa e Cesareo saranno pronti a convolare a nozze. Intanto, Marcos metterà nuovamente in guardia Anabel dai Quesada ed infine, Lolita avrà una nuova crisi respiratoria. Una, trame 14-19cerca disperatamente una cura per Lolita Soledad giungerà giusto in tempo per sventare i piani di Aurelio nei ...

