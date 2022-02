Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: L’ultimo desiderio di Lolita. Il dolore di Carmen, Ramòn e Casilda (Di domenica 13 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: sembra che la puntata di San Valentino della telenovela spagnola sarà molto drammatica. Dovrebbe essere incentrata su Lolita e le sue condizioni di salute. Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: Lolita fa una toccante richiesta a Ramòn e a Carmen A quanto pare, ormai Lolita si persuaderà di aver poco da vivere. Perciò chiederà ai suoceri, Ramòn e Carmen, di pensare ad Antonito e Moncho, quando sarà morta … Casilda addolorata Casilda sarà sconvolta e col cuore spezzato, per il destino che aspetta Lolita, che ricordiamo è sua amica e come lei era una domestica, prima di convolare a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 13 febbraio 2022) Una14: sembra che la puntata di San Valentino della telenovela spagnola sarà molto drammatica. Dovrebbe essere incentrata sue le sue condizioni di salute. Una14fa una toccante richiesta ae aA quanto pare, ormaisi persuaderà di aver poco da vivere. Perciò chiederà ai suoceri,, di pensare ad Antonito e Moncho, quando sarà morta …addoloratasarà sconvolta e col cuore spezzato, per il destino che aspetta, che ricordiamo è sua amica e come lei era una domestica, prima di convolare a ...

Advertising

CarloCalenda : Non ho mai conosciuto Mastella nella mia vita professionale e in quella politica. Ho ricevuto una sola volta la sua… - RaiTre : Per 30 anni Anna Carrino è stata la compagna di Francesco Bidognetti, boss dei Casalesi, il clan di camorra che ha… - robertosaviano : “L’#insider di questa sera è Anna Carrino, una collaboratrice di giustizia, una pentita di camorra che per quasi 30… - xnenee_ : RT @proteggimipenc: 21 anni esami da superare una carriera universitaria da mandare avanti una vita da costruire e sono qui a disperarmi pe… - DanielaDaffin : RT @FRANCOMARCELL12: '...io in vita mia ne ho viste tante e non mi scandalizzo né mi formalizzo davanti a quasi nulla. Ma a una sparatoria… -