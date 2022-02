Una Vita anticipazioni 14 febbraio 2022, la straziante richiesta di Lolita (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di Una Vita di lunedì 14 febbraio 2022 le condizioni di salute di Lolita sembrano peggiorare e proprio quest’ultima teme di non avere più molto da vivere, motivo per cui decide di chiedere allo suocero Ramon e a sua moglie Carmen di occuparsi di suo marito Antonito e del piccolo Moncho, quando lei sarà passata a miglior Vita. Sul sito Mediaset Infinity troverete on demand le puntate della telenovela spagnola andate in onda nell’ultimo mese. Delia Duran spiazza su Alex Belli In una serie di interventi pubblici, la promessa sposa della Casa rivela la crisi dei sentimenti nutriti per l'attore: i dettagli Trame di Una Vita del 14 febbraio ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di Unadi lunedì 14le condizioni di salute disembrano peggiorare e proprio quest’ultima teme di non avere più molto da vivere, motivo per cui decide di chiedere allo suocero Ramon e a sua moglie Carmen di occuparsi di suo marito Antonito e del piccolo Moncho, quando lei sarà passata a miglior. Sul sito Mediaset Infinity troverete on demand le puntate della telenovela spagnola andate in onda nell’ultimo mese. Delia Duran spiazza su Alex Belli In una serie di interventi pubblici, la promessa sposa della Casa rivela la crisi dei sentimenti nutriti per l'attore: i dettagli Trame di Unadel 14...

