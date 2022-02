Una domenica di sbarchi e naufragi, tre morti nel Mediterraneo (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Il 'grande cimitero' del Mediterraneo evocato da Papa Francesco è tornato ad accogliere vittime in una domenica di naufragi e sbarchi tra la Libia e le coste siciliane e calabresi. Un gommone di migranti diretti a Lampedusa è stato speronato in acque internazionali da un peschereccio libico e, dei 21 che si trovavano a bordo, cinque sono finiti in mare. Solo due di loro sono stati salvati dai compagni di viaggio: gli altri tre, una donna somala e due uomini ivoriani, sono scomparsi inghiottiti dalle acque e le ricerche di Capitaneria di porto e Guardia di Finanza si sono rivelate vane. I 18 superstiti, tutti africani fra cui anche quattro donne, sono poi stati poi soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera di rientro da un salvataggio che li ha fatti sbarcare a Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti ... Leggi su agi (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Il 'grande cimitero' delevocato da Papa Francesco è tornato ad accogliere vittime in unaditra la Libia e le coste siciliane e calabresi. Un gommone di migranti diretti a Lampedusa è stato speronato in acque internazionali da un peschereccio libico e, dei 21 che si trovavano a bordo, cinque sono finiti in mare. Solo due di loro sono stati salvati dai compagni di viaggio: gli altri tre, una donna somala e due uomini ivoriani, sono scomparsi inghiottiti dalle acque e le ricerche di Capitaneria di porto e Guardia di Finanza si sono rivelate vane. I 18 superstiti, tutti africani fra cui anche quattro donne, sono poi stati poi soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera di rientro da un salvataggio che li ha fatti sbarcare a Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti ...

