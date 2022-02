Un peschereccio libico sperona un gommone di migranti | tre dispersi

(Di domenica 13 febbraio 2022) Continua il dramma deinel Mediterraneo, e come se non bastassero già le precarie condizioni di viaggio su barchini di fortuna, ora a fare danno ci si è messa la Guardia Costiera Libica, ...

Ma quel gommone su cui hanno tentato la traversata, appena entrato in acque internazionali, è stato involontariamente speronato da un. Chi era al timone della carretta del mare ha ...Cinque migranti, che viaggiavano su un gommone con a bordo 21 persone, sono caduti in acqua dopo essere stati speronati da un. Due di loro sono riusciti a risalire a bordo mentre ...Sono una donna somala e due uomini ivoriani i dispersi dell'incidente che si è verificato fra il gommone di quattro metri e mezzo su cui viaggiavano diretti a Lampedusa e un peschereccio libico.Un gommone carico di migranti diretti a Lampedusa è stato speronato da un peschereccio libico in acque internazionali. Cinque delle 21 persone sono cadute in mare: due sono riuscite a risalire ...