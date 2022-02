Ucraina, il governo tedesco: «La situazione è pericolosa». Il Papa: ogni sforzo per la pace (Di domenica 13 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina si intensifica. Le mosse di Putin e Zelenski, la diplomazia di Biden e dell’Ue. Le ultime notizie in aggiornamento Leggi su corriere (Di domenica 13 febbraio 2022) La crisi tra Russia esi intensifica. Le mosse di Putin e Zelenski, la diplomazia di Biden e dell’Ue. Le ultime notizie in aggiornamento

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il Presidente Biden, leader Ue e Nato… - rtl1025 : ???? 'Vogliamo essere assolutamente chiari al riguardo. Ogni americano che si trovi in #Ucraina dovrebbe partire prim… - luigidimaio : La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo italiano. L'ho ribadito oggi in Parla… - Pasqdica1 : RT @ComunistaRosso: Gli Usa accusano la Russia di aver pianificato un golpe, con il fine di insediare in Ucraina un governo fantoccio favor… - Keanu_Kian : RT @fratotolo2: Nel 2015, durante la conferenza sulle sicurezza di Monaco, #Soros: 'L'#Ucraina é oggi ciò che deve diventare domani l’Union… -