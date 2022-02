Ucraina, il cancelliere tedesco Scholz martedì da Putin. “Minaccia molto seria alla pace in Europa”. Italia pronta a inviare 1000 uomini (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il nulla di fatto nella telefonata di Biden a Putin tocca alla Germania tentare la mediazione. Kiev: «No alla chiusura dello spazio aereo» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il nulla di fatto nella telefonata di Biden atoccaGermania tentare la mediazione. Kiev: «Nochiusura dello spazio aereo»

Advertising

LaStampa : Ucraina, il cancelliere tedesco Scholz vedrà Putin. Blinken: “La minaccia resta imminente”. Italia pronta a inviare… - LaRagione_eu : Il cancelliere tedesco Olaf #Scholz ha sottolineato che se la Russia dovesse invadere l'#Ucraina le sanzioni occide… - pl1952 : Ucraina, il cancelliere tedesco Scholz vedrà Putin. Blinken: “Rischio di falsi pretesti per un'invasione”. Italia p… - Onorio_Ferraro : ???????? Il Cancelliere tedesco #Scholz sarà nella giornata di domani a #Kiev per poi proseguire verso #Mosca. L’obiett… - Paola66091437 : RT @dariodangelo91: Dopo #Macron per l'Europa si muove #Scholz. Il cancelliere tedesco martedì sarà a Kiev per incontrare #Zelensky, poi vo… -