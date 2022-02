Ucraina, i civili si preparano alla resistenza. Le foto con in mano le armi – La gallery (Di domenica 13 febbraio 2022) «Lo farebbe anche tua madre». Valentina Constantinovska, età imprecisata ma sufficiente ad essere «una bisnonna», ha risposto così al giornalista Richard Engel. Era sdraiata per terra, appoggiata su un materassino. In mano un fucile. Engel è uno dei corrispondenti esteri della rete televisiva NbcNews e si trova a Odessa, una delle rotte da cui potrebbe partire l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Davanti al porto, a una manciata di minuti di navigazione, sono schierate le navi russe della Flotta del Mar Nero. I cittadini conoscono il rischio, anche perché dopo il mare davanti a Odessa si trova la Crimea, il territorio annesso alla Russia nel 2014. È da quel momento che l’esercito ucraino e i gruppi paramilitari organizzano regolarmente delle giornate di addestramento militare dedicate ai civili, un corso a ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) «Lo farebbe anche tua madre». Valentina Constantinovska, età imprecisata ma sufficiente ad essere «una bisnonna», ha risposto così al giornalista Richard Engel. Era sdraiata per terra, appoggiata su un materassino. Inun fucile. Engel è uno dei corrispondenti esteri della rete televisiva NbcNews e si trova a Odessa, una delle rotte da cui potrebbe partire l’invasione dell’da parte della Russia. Davanti al porto, a una manciata di minuti di navigazione, sono schierate le navi russe della Flotta del Mar Nero. I cittadini conoscono il rischio, anche perché dopo il mare davanti a Odessa si trova la Crimea, il territorio annessoRussia nel 2014. È da quel momento che l’esercito ucraino e i gruppi paramilitari organizzano regolarmente delle giornate di addestramento militare dedicate ai, un corso a ...

