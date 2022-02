Ucraina, gli Usa: la guerra è sempre più probabile. La Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese (Di domenica 13 febbraio 2022) Soffiano sempre più forti i venti di guerra sull'Ucraina. Dopo l’allarme degli Usa sul rischio di un’invasione imminente - mercoledì il d-day indicato dalla Cia -, la diplomazia tenta di giocare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 febbraio 2022) Soffianopiù forti i venti disull'. Dopo l’allarme degli Usa sul rischio di un’invasione imminente - mercoledì il d-day indicato dalla Cia -, la diplomazia tenta di giocare...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Mosca: 'Gli Usa hanno bisogno di una guerra' #ucraina #russia #usa - Agenzia_Ansa : Ci sono 'segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca' secondo il segretario di Stato Usa Blinken. Ma la p… - TgLa7 : La #Farnesina invita gli #italiani a #lasciare l'Ucraina - GioLario : RT @Ste_Mazzu: Chiuso un teatro di guerra, lasciata alle spalle la consueta devastazione materiale e morale, gli Usa ne devono sempre aprir… - fisco24_info : Duemila gli italiani in Ucraina, 'andate via': L'ambasciata resta operativa ma evacua lo staff non essenziale -