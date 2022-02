Ucraina, Di Maio: “Evitare l’escalation, la Russia dia segni tangibili” (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale, tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina a rientrare con mezzo commerciali e abbiamo invitato a posticipare tutti i viaggi verso l’Ucraina. Un’altra disposizione è quella di far rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, ovviamente l’ambasciata resta pienamente operativa”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, al termine di una riunione sulla crisi tra Ucraina e Russia. “In questi giorni ho avuto colloqui con omologhi europei e con il ministro degli affari Esteri russo, lavoriamo tutti al fine di Evitare un’escalation circa la crisi Ucraina – ha spiegato Di Maio – L’Unità di Crisi della Farnesina ha svolto un’operazione di ricognizione al fine di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale, tutti i cittadini italiani presenti ina rientrare con mezzo commerciali e abbiamo invitato a posticipare tutti i viaggi verso l’. Un’altra disposizione è quella di far rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, ovviamente l’ambasciata resta pienamente operativa”. Così Luigi Di, ministro degli Esteri, al termine di una riunione sulla crisi tra. “In questi giorni ho avuto colloqui con omologhi europei e con il ministro degli affari Esteri russo, lavoriamo tutti al fine diun’escalation circa la crisi– ha spiegato Di– L’Unità di Crisi della Farnesina ha svolto un’operazione di ricognizione al fine di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare… - fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - elebohh : RT @stacce2021: La situazione in Ucraina è complicata, ma per fortuna Di Maio è diventato statista appena prima della #terzaguerramondiale. - Lopinionista : Ucraina, Di Maio: “Evitare l’escalation, la Russia dia segni tangibili” - Raffaele_Torino : @fmazzoni7 Beh, se Berlusconi ha fatto finire la guerra fredda, il Ministro Di Maio può comporre la crisi Ucraina -