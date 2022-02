Ucraina, così le Olimpiadi di Pechino 2022 tornano a essere il palcoscenico della sfida infinita tra Stati Uniti e Russia (Di domenica 13 febbraio 2022) Siamo nel 2022 eppure sembra di stare negli anni ’60 e ’70, quando la Guerra Fredda si combatteva in vari scenari per procura e creava dissesti sociali e politici in quasi tutti i Paesi del mondo per colpa del terrorismo interno. La Russia, il pezzo più grande dell’ex Urss, sta ammassando uomini e mezzi ai confini dell’Ucraina, che a sua volta vorrebbe entrare nella Nato e chiede l’aiuto degli Usa e dell’Occidente. Siamo, in estrema sintesi, di nuovo allo scontro Usa-Urss (oggi Russia) che ci ha accompagnato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al crollo del Muro di Berlino. Quella sfida sempre calda, nonostante le armi vere non si sono mai per fortuna accese davvero, era giocata su tutti i tavoli possibili: quello delle arti, della propaganda, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Siamo neleppure sembra di stare negli anni ’60 e ’70, quando la Guerra Fredda si combatteva in vari scenari per procura e creava dissesti sociali e politici in quasi tutti i Paesi del mondo per colpa del terrorismo interno. La, il pezzo più grande dell’ex Urss, sta ammassando uomini e mezzi ai confini dell’, che a sua volta vorrebbe entrare nella Nato e chiede l’aiuto degli Usa e dell’Occidente. Siamo, in estrema sintesi, di nuovo allo scontro Usa-Urss (oggi) che ci ha accompagnato dalla fineSeconda Guerra Mondiale al crollo del Muro di Berlino. Quellasempre calda, nonostante le armi vere non si sono mai per fortuna accese davvero, era giocata su tutti i tavoli possibili: quello delle arti,propaganda, ...

Ucraina diretta, il governo tedesco: 'Guerra imminente responsabilità Russia' ...Russia 'non frega nulla' del rischio di sanzioni occidentali in caso di invasione dell' Ucraina. A ... Nuove sanzioni non avrebbero nulla di positivo, ma non sono così negative come sostiene l'Occidente'.