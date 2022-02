Ucraina, chiamata Zelensky - Biden. Kiev: 'Non volate sul Mar Nero'. Forniture militari da Lituania e Usa (Di domenica 13 febbraio 2022) I presidenti di Usa e Ucraina si sono detti d'accordo 'sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la dissuasione in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l'... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 febbraio 2022) I presidenti di Usa esi sono detti d'accordo 'sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la dissuasione in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l'...

