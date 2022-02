Tutti pazzi per L’Amica Geniale, ma chi potrebbe essere Elena Ferrante? (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica scorsa è iniziata l’attesissima terza stagione, targata anche HBO (produttrice di altre serie tv di successo come Euphoria), de L’Amica Geniale. Avevamo lasciato Lenù e Lila in un appartamento popolare di Napoli, dopo mesi di silenzi e pensieri repressi. Le due amiche, infatti, si affacciano ai turbolenti anni Settanta da due prospettive molto differenti. Lenù e Lila nella versione tv de L’Amica GenialeSe Lenù si è guadagnata una posizione privilegiata, ma tanto sudata, di scrittrice all’interno della società patriarcale e profondamente conservatrice dell’epoca, Lila lavora nel salumificio dei Soccavo in condizioni così precarie per la sua salute da farle temere il peggio. E’ l’inizio del microcosmo che incontra il macrocosmo, le storie delle due amiche si intreccia, infatti, con le lotte di classe e le ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica scorsa è iniziata l’attesissima terza stagione, targata anche HBO (produttrice di altre serie tv di successo come Euphoria), de. Avevamo lasciato Lenù e Lila in un appartamento popolare di Napoli, dopo mesi di silenzi e pensieri repressi. Le due amiche, infatti, si affacciano ai turbolenti anni Settanta da due prospettive molto differenti. Lenù e Lila nella versione tv deSe Lenù si è guadagnata una posizione privilegiata, ma tanto sudata, di scrittrice all’interno della società patriarcale e profondamente conservatrice dell’epoca, Lila lavora nel salumificio dei Soccavo in condizioni così precarie per la sua salute da farle temere il peggio. E’ l’inizio del microcosmo che incontra il macrocosmo, le storie delle due amiche si intreccia, infatti, con le lotte di classe e le ...

