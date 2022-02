Trento-Renate | Serie C | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 13 febbraio 2022) Distanza siderale tra le due compagini: per la 26esima giornata del Girone A diC, domenica 13 alle ore 14.30 la sfidaallo stadio Briamasco. I padroni di casa si trovano a 27 punti in undicesima posizione, mentre gli ospiti a 46 in terza. Entrambe le squadre reduci da una sconfitta, dal peso specifico proporzionalmente importante. Scontri diretti da cui nessuna delle due ha raccolto punti, da una parte o dall’altra arriveranno domani. Il momento delGialloblù che hanno appena permesso il sorpasso al Mantova proprio nella giornata precedente.sconfitto per 1 a 0 in casa dei mantovani.che col passare delle giornate ha abbassato il suo rendimento perdendo qualche posizione di troppo in classifica. Domani una partita difficile contro un ...

Questi i probabili 22 che scenderanno in campo nel pomeriggio. Arbitro dell'incontro sarà il signor Niccolò Turrini, coadiuvato dagli assistenti Collu e Catani. Quarto ufficiale Mazzer. Carmine Parlato, allenatore del Trento, ha caricato la squadra in vista dell'impegno di domani contro il Renate: "Domani dovremo continuare a creare delle occasioni. Dall'altro lato ci sarà un Renate ..."