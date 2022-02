Tifosi Juventus disperati:” De Ligt, ma che cosa hai fatto?” (Di domenica 13 febbraio 2022) Matthijs De Ligt è uno dei principali giocatori della Juventus, ma nella giornata di ieri si è reso protagonista di un evento incredibile. La Juventus sta riuscendo a rialzarsi nel migliore dei modi dopo un inizio di stagione non proprio esaltante e uno dei meriti è senza dubbio derivato dalla grande qualità di Matthijs De Ligt che in difesa è come sempre una colonna, peccato che ieri sia incappato in un errore davvero clamoroso. Matthijs De Ligt Juventus (GettyImages)Ieri sera la Juventus ha dovuto vedersela con il Sassuolo per il quarto di finale di Coppa Italia, una partita che si è rivelata estremamente complicata vista la grande preparazione tattica e tecnica della squadra di Dionisi. I bianconeri sono riusciti però alla fine a ottenere il passaggio del turno ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 febbraio 2022) Matthijs Deè uno dei principali giocatori della, ma nella giornata di ieri si è reso protagonista di un evento incredibile. Lasta riuscendo a rialzarsi nel migliore dei modi dopo un inizio di stagione non proprio esaltante e uno dei meriti è senza dubbio derivato dalla grande qualità di Matthijs Deche in difesa è come sempre una colonna, peccato che ieri sia incappato in un errore davvero clamoroso. Matthijs De(GettyImages)Ieri sera laha dovuto vedersela con il Sassuolo per il quarto di finale di Coppa Italia, una partita che si è rivelata estremamente complicata vista la grande preparazione tattica e tecnica della squadra di Dionisi. I bianconeri sono riusciti però alla fine a ottenere il passaggio del turno ...

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi Juventus Correva l'anno 2006: nella bolgia del Ferraris, la Salernitana sprofondò nell'Inferno di Dante...López ... che si infilò nell'angolino sinistro basso, mandando in visibilio i tifosi campani, sotto il ... nel 1925/1926, aveva vinto lo Scudetto con la maglia della Juventus), subentrato da cinque minuti al ...

Inter, un incubo con le grandi: un giocatore nel mirino dei tifosi C'è almeno la soddisfazione di aver battuto la Juventus in Supercoppa , anche se solo al 120 .

“Una vigliaccata…”: Juventus, l’attacco inaspettato spiazza i tifosi SerieANews Atalanta-Juventus, vota la FORMAZIONE DEI TIFOSI Vota la formazione dei tifosi per Atalanta-Juventus di questa sera, scegli il miglior undici per battere la squadra di Allegri e continuare a correre con le migliori della Serie A, per un posto nella ...

Napoli, tifosi delusi: "Avete visto Spalletti? Ha fatto finta di essere inc***ato" Un tifoso del Napoli, ai microfoni di Tele A ... Non c'era alcuna voglia di vincere"; "Un pareggio che fa bene solo al Milan e forse alla Juventus. Abbiamo perso una occasione forse unica per arrivare ...

