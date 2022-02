Tifosi del Milan infuriati con Sensi: "Gode ancora dell'immunità dell'Inter. Sta giocando per azzopparceli tutti, Marotta..." (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel corso di Milan-Sampdoria, match valido per la venticinquesima giornata di campionato, i Tifosi ‘rossoneri’ si sono infuriati con Stefano Sensi, calciatore ‘doriano' di proprietà... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel corso di-Sampdoria, match valido per la venticinquesima giornata di campionato, i‘rossoneri’ si sonocon Stefano, calciatore ‘doriano' di proprietà...

Advertising

GoalItalia : Accoglienza da brividi: standing ovation dei tifosi del Brentford per Eriksen ?? - mirkocalemme : Comprendo la delusione dei tifosi del #Napoli per i cambi di #Spalletti (mi hanno ricordato quelli di Inter-Juve 20… - FBiasin : I tifosi del #Watford che fischiano #Zouma a 24 ore dal video in cui prende a calci il suo gatto, non fanno bene, f… - news24_inter : Fischi per #Kessie ?? - bonadonnaandrea : RT @flayawa: I più ridicoli sono i tifosi di calcio che qualche anno fa rompevano le palle per la “tessera del tifoso” e oggi entrano allo… -