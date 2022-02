“The Woman Who Left”, la vittoria del cinema elitario a Venezia (Di domenica 13 febbraio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio a Venezia alla scoperta di un film che ha vinto il Leone d’oro non senza critiche. Parleremo di Filippine, di violenza e sparizioni. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “The Woman Who Left” di Lav Diaz “Per me il mio cinema è come un viaggio e lo utilizzo per capire non solo la vita ma il cinema stesso. Faccio cinema, ma sto ancora cercando di capire perché uso proprio il cinema come mezzo di espressione. I film sono uno strumento potente per cambiare la cultura, le menti e i pensieri della gente. Noi registi ci impegniamo al massimo per partecipare ai festival perché essi sono piattaforme che rappresentano un ottimo spazio dialettico per capire le altre culture. Possiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Benvenuti nell’universotografico di Movie Award. Faremo un viaggio aalla scoperta di un film che ha vinto il Leone d’oro non senza critiche. Parleremo di Filippine, di violenza e sparizioni. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “TheWho” di Lav Diaz “Per me il mioè come un viaggio e lo utilizzo per capire non solo la vita ma ilstesso. Faccio, ma sto ancora cercando di capire perché uso proprio ilcome mezzo di espressione. I film sono uno strumento potente per cambiare la cultura, le menti e i pensieri della gente. Noi registi ci impegniamo al massimo per partecipare ai festival perché essi sono piattaforme che rappresentano un ottimo spazio dialettico per capire le altre culture. Possiamo ...

