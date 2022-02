Test Mandalika, Bagnaia avverte: "I sassi in pista sono come proiettili" - News (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è chiusa con una solida quinta piazza la tra giorni di Test indonesiana per Pecco Bagnaia, che può certamente ritenersi soddisfatto. Il lavoro compiuto tra Sepang e Mandalika infatti pare aver dato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è chiusa con una solida quinta piazza la tra giorni diindonesiana per Pecco, che può certamente ritenersi soddisfatto. Il lavoro compiuto tra Sepang einfatti pare aver dato ...

Advertising

Sharongriva : RT @SkySportMotoGP: Quartararo, messaggio alla Yamaha: 'Il motore non mi piace. Futuro aperto' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Canta237 : RT @LiveGPit: #MotoGP Test Mandalika, Day 3: Pol Espargaro detta il ritmo @46Victoria - motosprint : Test Mandalika, #Bagnaia avverte: “I sassi in pista sono come proiettili” ??? - LiveGPit : #MotoGP Test Mandalika, Day 3: Pol Espargaro detta il ritmo @46Victoria - giovannizam : #MotoGP alle 1430 su @Moto_it #diretta con @pecinogp per commentare l'ultima giornata di #indonesiatest con i contr… -