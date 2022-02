Test di Medicina, dal 2023 si cambia: «Addio concorsone». Più tentativi possibili, nuove domande (meno assurde) (Di domenica 13 febbraio 2022) Niente più domande impossibili (forse) nel Test di ingresso a Medicina, niente più incubo concorsone. Per entrare in una delle facoltà universitarie più ambite, il prossimo settembre si potrà fare a meno della parte di cultura generale, assente o fortemente ridimensionata. A sostituirla ci sarà un quiz di ragionamento logico, una parte dedicata a quello numerico e un’altra ancora sulle discipline umanistiche. La seconda parte disciplinare riguarderà invece domande di fisica, chimica, biologia e matematica. Non una passeggiata certo ma l’affannata corsa alla tuttologia dei medici aspiranti subirà una battuta d’arresto. La frenata diventerà però rivoluzione dal 2023. Resta il numero chiuso ma il Test scomparirà. A sostituire quiz e ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Niente piùim(forse) neldi ingresso a, niente più incubo. Per entrare in una delle facoltà universitarie più ambite, il prossimo settembre si potrà fare adella parte di cultura generale, assente o fortemente ridimensionata. A sostituirla ci sarà un quiz di ragionamento logico, una parte dedicata a quello numerico e un’altra ancora sulle discipline umanistiche. La seconda parte disciplinare riguarderà invecedi fisica, chimica, biologia e matematica. Non una passeggiata certo ma l’affannata corsa alla tuttologia dei medici aspiranti subirà una battuta d’arresto. La frenata diventerà però rivoluzione dal. Resta il numero chiuso ma ilscomparirà. A sostituire quiz e ...

