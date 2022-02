Tensioni Ucraina, gli Usa: guerra vicina. Il Papa: "Ogni sforzo per la pace". E la Farnesina invita gli italiani a rientrare (Di domenica 13 febbraio 2022) "Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici Ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio".... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 febbraio 2022) "Le notizie che giungono dall’sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politiciper la. Preghiamo in silenzio"....

PaoloGentiloni : #Ucraina significa “sul limite”. Ecco, quel limite non va superato. Negoziare, parlarsi, lavorare per ridurre le te… - matteosalvinimi : Al mercato italiano vengono destinati circa 30 miliardi di metri cubi di gas russo, attraverso l'Ucraina. Attenuare… - ItalyMFA : Ucraina: la via italiana per superare le tensioni. Leggi l’intervista del SG #Farnesina @EttoreSequi??:… - christianavdw : I democratici sono democratici finché si parla di politically correct e guerre social spese a fare la gara a chi ce… - rolandinoANZIO : RT @matteosalvinimi: Al mercato italiano vengono destinati circa 30 miliardi di metri cubi di gas russo, attraverso l'Ucraina. Attenuare le… -