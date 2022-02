Tennis | WTA Dubai | qualificazioni | Paolini fuori al secondo turno

(Di domenica 13 febbraio 2022) Jasminesi ferma alnelledelDuty FreeChampionships, torneo WTA 500 con 703.580 dollari di montepremi, in programma sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.48 del ranking mondiale e 11esima testa di serie del seeding cadetto, dopo aver superato all’esordio la messicana Giuliana Olmos, si è arresa alla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.61 Wta (suo best ranking), che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1, in un’ora e 7 minuti di gioco. Nella giornata di sabato 12 febbraio è subito uscita di scena Sara Errani, eliminata dall’australiana Maddison Inglis. Nel tabellone principale è presente Camila Giorgi, n.30 del ranking, sorteggiata subito con la ceca Petra Kvitova, ...

Advertising

sportface2016 : #WTADubai: Jasmine #Paolini fuori al secondo turno di qualificazioni - NahumSpencer : RT @SuperTennisTv: ???? Peng Shuai ha incontrato sabato scorso il presidente del CIO a Pechino. Nell'articolo tutte le dichiarazioni dell'at… - emmaraducanu_uk : Emma ???? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… - haironggongzi2 : RT @SuperTennisTv: ???? Peng Shuai ha incontrato sabato scorso il presidente del CIO a Pechino. Nell'articolo tutte le dichiarazioni dell'at… - emmaraducanu_uk : Emma ???? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA

AtpLotta dall'inizio alla fine del match, vendendo cara la pelle; la prestazione mostrata in ... Le due principali teste di serie si contenderanno il'500' di San Pietroburgo: la greca Maria ...In Asia Il nostro viaggio partirà dagli Emirati Arabi Uniti e in particolare dall'Aviation ClubCentre che ospiterà - dal 14 al 19 febbraio " la 22a edizione deldi Dubai, quarto 500 della ...Jasmine Paolini si ferma al secondo turno nelle qualificazioni del Dubai Duty Free Tennis Championships, torneo WTA 500 con 703.580 dollari di montepremi, in programma sul cemento di Dubai, negli ...DUBAI (EMIRATI ARABI) - Jasmine Paolini si ferma al secondo turno nelle qualificazioni del "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo WTA 500 con 703.580 dollari di montepremi, in programma ...