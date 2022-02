Tennis | Norman e Vagnozzi seguiranno Sinner dopo la separazione da Piatti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - In queste ore si sta delineando il nuovo team che seguirà Jannik. Il numero 10 del mondo si sta allenando a Montecarlo insieme a Simone, l'allenatore artefice della prodigiosa scalata di Marco Cecchinato fino alla 16esima posizione Atp,la semifinale del Roland Garros del 2018. Dalle ultime notizie raccolte da Sky Sport,lavorerà in tandem con l'ex numero 2 del mondo Magnus, vincitore di 12 tornei Atp e poi allenatore di successo. Lo svedese, premiato come coach dell'anno nel 2016, ha trasformato la carriera di Stan Wawrinka portandolo a vincere in età avanzata 3 tornei del Grande Slam. In precedenza aveva collaborato con successo con il connazionale Robin Soderling, con cui aveva centrato due volte la finale del Roland Garros, e poi ...

