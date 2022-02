Tennis: Atp Dallas, titolo allo statunitense Opelka (Di domenica 13 febbraio 2022) Dallas, 13 feb. - (Adnkronos) - Reilly Opelka vince il torneo Atp 250 di Dallas (veloce indoor, montepremi 708.530 dollari). Lo statunitense, numero 23 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il connazionale Jenson Brooksby, numero 54 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) in un'ora e 51 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022), 13 feb. - (Adnkronos) - Reillyvince il torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 708.530 dollari). Lo, numero 23 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il connazionale Jenson Brooksby, numero 54 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) in un'ora e 51 minuti.

