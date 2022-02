Svizzera | bocciato alle urne il divieto assoluto di sperimentazione su esseri umani e animali

(Di domenica 13 febbraio 2022) Gli svizzeri bocciano l’iniziativa popolare che chiedeva di istituire undegli esperimenti su. Il testo del referendum è stato respinto, secondo risultati ancora parziali, da circa il 79% dei votanti. L’iniziativa è in ogni caso ufficialmente archiviata, visto che non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dei 26 cantoni della Confederazione. L’iniziativa referendaria che chiedeva l’abolizione delle sperimentazioni suè stata lanciata da un gruppo di svizzeri del cantone di San Gallo: tra questi a promuovere l’iniziativa ci sono un naturopata, un medico generico e un agricoltore biologico. L’hanno sostenuta circa 80 organizzazioni e imprese interessate al benessere degli, alla ...

Il Fatto Quotidiano

...da 151 milioni di franchi in favore dei media verralle urne con il 56% dei voti, stando alla prima proiezione dell'istituto demoscopico gfs.bern. Un fossato sembra profilarsi tra...La confederazioneaveva già alleggerito i costi per la distribuzione a domicilio dei giornali in abbonamento, caricando sul bilancio pubblico le spese di trasporto. Il pacchetto...In Ticino il sì ha totalizzato il 57,8%. - Il pacchetto di misure da 151 milioni di franchi in favore dei media è stato bocciato alle urne con il 54,6% dei voti. Un fossato sembra profilarsi tra ...Oggi un fossato si è profilato tra Svizzera tedesca e romanda ... gli elettori grigionesi l'hanno bocciato con il 52,7%, quelli ticinesi con il 52,8%. Dall'altro lato della Sarine, si distinguono in ...