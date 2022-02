Super green pass, Speranza: “Obbligo vaccinale over 50 scelta giusta” (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Le polemiche le guardo con un certo distacco e penso che l’Obbligo vaccinale per gli over 50 sia stata una scelta giusta e coraggiosa. Credo che dobbiamo insistere ancora sui vaccini”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di Mezz’ora in più su ‘Rai3’, in vista dell’entrata in vigore della misura che prevede l’Obbligo di green pass rafforzato o Super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15 febbraio. ”La campagna di vaccinazione” è stata ”straordinaria, il 91% delle persone sopra i 12 anni si sono vaccinate e così facendo hanno difeso se stesse e gli altri”, ha aggiunto. ”Abbiamo riaperto tutte le attività, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Le polemiche le guardo con un certo distacco e penso che l’per gli50 sia stata unae coraggiosa. Credo che dobbiamo insistere ancora sui vaccini”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoospite di Mezz’ora in più su ‘Rai3’, in vista dell’entrata in vigore della misura che prevede l’dirafforzato oper i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15 febbraio. ”La campagna di vaccinazione” è stata ”straordinaria, il 91% delle persone sopra i 12 anni si sono vaccinate e così facendo hanno difeso se stesse e gli altri”, ha aggiunto. ”Abbiamo riaperto tutte le attività, ...

