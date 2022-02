"Super green pass" e over 50: ecco che cosa cambia da martedì 15 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l'uso delle mascherine all'aperto. Altre restrizioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l'uso delle mascherine all'aperto. Altre restrizioni ...

Advertising

crocerossa : ??Scuola, Super Green Pass, discoteche e utilizzo della mascherina. Aggiornate le regole per il contenimento del… - MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - Adnkronos : Super green pass over 50 e lavoro, cosa cambia da martedì 15 febbraio. #covid - ultimenews24 : (Adnkronos) - Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è… - IncazzataNera20 : RT @Gianluca_Miozzi: @matteosalvinimi Il Green Pass é stata la Cazzata più grossa mai fatta nella storia dell'umanità. Il Super Green Pass… -