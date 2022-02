“Su Instagram racconto la Prima Repubblica agli under 25. Così ricordo il mio bisnonno, membro dell’Assemblea Costituente” (Di domenica 13 febbraio 2022) Palmiro Togliatti che gioca a scacchi, Gianni Agnelli che inserisce la sua scheda di voto nell’insalatiera, poi Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Bettino Craxi in tutte le salse: lo scroll tra le foto storiche della pagina Instagram chiamata Prima Repubblica conduce in una dimensione parallela. Con un preciso arco temporale: il 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, che sancì la nascita Seconda Repubblica. Ma tra le foto non mancano screenshot di giornali del 2022, presentati in chiave PrimaRepubblica. Quando ha creato questo spazio su Instagram, Sebastian Di Giovanni, classe 1985, si trovava in Australia da circa otto anni, dove era emigrato per fare ricerca antropologica e per ritrovarsi: “Dopo tre mesi di studio sugli aborigeni mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Palmiro Togliatti che gioca a scacchi, Gianni Agnelli che inserisce la sua scheda di voto nell’insalatiera, poi Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Bettino Craxi in tutte le salse: lo scroll tra le foto storiche della paginachiamataconduce in una dimensione parallela. Con un preciso arco temporale: il 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, che sancì la nascita Seconda. Ma tra le foto non mancano screenshot di giornali del 2022, presentati in chiave. Quando ha creato questo spazio su, Sebastian Di Giovanni, classe 1985, si trovava in Australia da circa otto anni, dove era emigrato per fare ricerca antropologica e per ritrovarsi: “Dopo tre mesi di studio sugli aborigeni mi sono ...

