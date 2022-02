Stellantis - Il Copasir | A rischio linteresse nazionale | lo Stato entri nel capitale

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ilmette nel mirino l'attuale composizione dell'azionariato di, giudicato troppo sbilanciato verso gli interessi francesi. Nella sua relazione annuale, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dedica un paragrafo specifico all'auto (intitolato Il settore automobilistico da salvaguardare") ed evidenza lo "spostamento del baricentro di controllo del neo costituito gruppo sul versante francese, con ricadute già evidenti nel settore dell'indotto connesso con le linee di produzione degli stabilimenti italiani. Peraltro, va osservato che la quota detenuta dall'azionista pubblico francese è cresciuta dopo l'operazione di fusione" tra FCA e PSA, "determinando una distribuzione della proprietà diversa da quella precedentemente annunciata, aggiunge il comitato riferendosi alla partecipazione in mano all'istituto finanziario ...

