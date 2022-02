"Spero che il centrodestra resti unito". Bongorno, la bomba chiamata giustizia: la più cupa delle profezie sugli alleati (Di domenica 13 febbraio 2022) "Via i magistrati dai ministeri, Spero che il centrodestra resti unito". Sulla riforma della giustizia Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, non mostra facili entusiasmi e anzi prevede un percorso accidentato in Parlamento, ben al di là degli annunci di Mario Draghi e della ministra Marta Cartabia e degli accordi (generici) raggiunti nell'ultimo Consiglio dei ministri". Intervistata dalla Stampa e poi da SkyTg24, l'ex ministro della Pubblica amministrazione nel governo Conte 1 non usa mezzi termini: "Il Csm non va ritinteggiato. Va demolito e ricostruito". Il sorteggio, spiega "avverrebbe solo tra magistrati con certi requisiti, quali una certa anzianità e nessun carico disciplinare. Poi ci sarebbe il sorteggio per avere un numero congruo di candidati e infine il voto da parte dei magistrati". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) "Via i magistrati dai ministeri,che il". Sulla riforma dellaGiulia Bongiorno, senatrice della Lega, non mostra facili entusiasmi e anzi prevede un percorso accidentato in Parlamento, ben al di là degli annunci di Mario Draghi e della ministra Marta Cartabia e degli accordi (generici) raggiunti nell'ultimo Consiglio dei ministri". Intervistata dalla Stampa e poi da SkyTg24, l'ex ministro della Pubblica amministrazione nel governo Conte 1 non usa mezzi termini: "Il Csm non va ritinteggiato. Va demolito e ricostruito". Il sorteggio, spiega "avverrebbe solo tra magistrati con certi requisiti, quali una certa anzianità e nessun carico disciplinare. Poi ci sarebbe il sorteggio per avere un numero congruo di candidati e infine il voto da parte dei magistrati". ...

