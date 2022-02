(Di domenica 13 febbraio 2022) Ospite a Mezz’Ora in più, il Ministro della Salute Robertoha parlato dell’attuale situazione epidemiologica ostentando ottimismo, ma invitando la popolazione a continuare a rispettare tutte le regole. “Sulla pandemia; l’Ecdc dice che è ancora in corso anche se in Europa va decisamente meglio”, ha detto. “I tanti casi di omicron non si sono trasformati in ospedalizzazioni e questo è grazie alla campagna vaccinale: siamo al 91% di prime dosi tra gli over12. Oggi stiamondo la, e senza aver dovuto far pagare un forte prezzo di chiusure”.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Stiamo piegando la curva, mascherine fondamentali: metterle sempre al chiuso'… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Abbiamo piegato la curva senza misure restrittive invasive grazie alla campagna vaccinale” - gb46290720 : RT @SkyTG24: Speranza: “Curva si piega ma serve cautela, probabile bonus per assistenza psicologica' - ErnestoPascucci : RT @SkyTG24: Speranza: “Curva si piega ma serve cautela, probabile bonus per assistenza psicologica' - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Stiamo piegando la curva ma serve ancora cautela, risultano vaccinati il 91% degli over12'. Il ministro della… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Curva

Stiamo piegando lasostanzialmente senza aver dovuto far pagare alle persone un prezzo di chiusure come in altre stagioni. Lo scudo è stato il vaccino". Così Roberto, ministro della ...Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ospite di "Mezz'ora in più". "Da due settimane stiamo piegando la- aggiunge - senza aver dovuto far pagare alle persone un prezzo di ...“Stiamo piegando la curva, e senza aver dovuto far pagare un forte prezzo ... Sull’utilizzo delle mascherine Speranza chiarisce: “Se io sono all’esterno in un parco o cammino per strada senza rischi ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a "Mezz ... siamo al 91% di prime dosi tra gli over12, stiamo piegando la curva senza aver dovuto far pagare alle persone ...