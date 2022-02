Speed skating, Pechino 2022: Erin Jackson conquista il titolo olimpico dei 500 metri femminili (Di domenica 13 febbraio 2022) Una nuova giornata di gare si è conclusa quest’oggi sul National Speed skating Oval di Pechino (Cina), sede delle gare di pattinaggio pista lunga velocità. Sull’anello di ghiaccio cinese sono stati i 500 metri femminili a far calare il sipario. L’americana Erin Jackson ha conquistato l’oro a Cinque Cerchi fermano i cronometri sul tempo di 37.040 e sfiorando il record olimpico della giapponese Nao Kodaira (36.94). Una prestazione molto convincente della statunitense che ha preceduto di 8 centesimi la nipponica Miho Takagi (personal best) e di 17 la russa Angelina Golikova. Desta sensazione in questa prova la prestazione delle olandesi, fuori dalla top-3. La migliore è stata Jutta Leerdam che si è fermata in quinta ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Una nuova giornata di gare si è conclusa quest’oggi sul NationalOval di(Cina), sede delle gare di pattinaggio pista lunga velocità. Sull’anello di ghiaccio cinese sono stati i 500a far calare il sipario. L’americanahato l’oro a Cinque Cerchi fermano i cronosul tempo di 37.040 e sfiorando il recorddella giapponese Nao Kodaira (36.94). Una prestazione molto convincente della statunitense che ha preceduto di 8 centesimi la nipponica Miho Takagi (personal best) e di 17 la russa Angelina Golikova. Desta sensazione in questa prova la prestazione delle olandesi, fuori dalla top-3. La migliore è stata Jutta Leerdam che si è fermata in quinta ...

Advertising

infoitsport : Speed skating, sarà Italia-Corea del Sud nella batteria del team pursuit. Con Ghiotto e Malfatti l'obiettivo è la s… - infoitsport : LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l'Italia del team pursuit maschile si ferma ai quarti,… - infoitsport : Speed skating, Pechino 2022: l'Italia manca la qualificazione alle semifinali del team-pursuit - PpVBMV : Gara punto a punto tra Italia e Svizzera nel #curling e la #Rai stacca proprio all’inizio del 7º end per trasmetter… - OA_Sport : #SPEEDSKATING #Beijing2022 L'Italia delude le attese e non centra la qualificazione alle semifinali del team-pursui… -