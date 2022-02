Speed skating | Nils Van der Poel si ritira a 25 anni e lascia il suo diario degli allenamenti!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) È unoatleti copertina delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sicuramente il protagonista numero uno al maschile nello. Con la sua doppietta tra 5000 m e 10000 mvan derha dato spettacolo sul ghiaccio del NationalOval. Ora lo svedese ha deciso di sorprendere ancora: come rivelato in un’intervista a Stefano Rizzato, giornalista Rai, il due volte trionfatore a Cinque Cerchi avrebbe annunciato lo stop al pattinaggio. Le sue parole: “Ora tornerò in Svezia, ma non so nemmeno a quale indirizzo. Finirò la stagione, poi tornerò a fare le ultra-maratone o le adventure race”. Una decisione che non appare definitiva, anche se a riportarla poi è l’account Twitter dello Swedish Olympic Team che parte con i ringraziamenti all’atleta: ...