Sky TG24, torna America Contro: ideologia Woke e Cancel Culture i temi di oggi (Di domenica 13 febbraio 2022) Su Sky TG24 torna l’appuntamento con “America Contro”, l’approfondimento dedicato alla cultura e alla società statunitense.ideologia Woke e Cancel CultureLa puntata di oggi parlerà di... Leggi su today (Di domenica 13 febbraio 2022) Su Skyl’appuntamento con “”, l’approfondimento dedicato alla cultura e alla società statunitense.La puntata diparlerà di...

Advertising

SkyTG24 : Macedonia del Nord, presidente accompagna a scuola bimba down vittima di bullismo - SkyTG24 : #Parigi, centinaia di veicoli per il “Convoglio della libertà”: fermi e multe. FOTO - SkyTG24 : Manifestazione studenti a #Torino, 'Tra noi nessun infiltrato' - News24_it : Covid news. Ancora in calo intensive (-33) e ricoveri ordinari (-250), 191 i decessi. LIVE - Sky Tg24 - GuaiAiVinti : Sono 51.959 i nuovi contagi. Tasso di positività 11,2%. Processati 462.881 tamponi. il 25.01 si processavano 1.390.… -