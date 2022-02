Short track, Pietro Sighel: “Alle Olimpiadi tutti vogliono le medaglie, orgoglioso di come ho lottato” (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è svolta quest’oggi la gara dei 500 metri di Short track Alle Olimpiadi di Pechino 2022, in cui in finale è arrivato anche l’azzurro Pietro Sighel, che in piena lotta per le prime posizioni è scivolato sul ghiaccio, abbandonando dunque la possibilità di salire sul podio. “Questo è il nostro sport, queste sono le Olimpiadi – ha detto l’azzurro attraverso un post sui propri social – Quando arrivi in una finale olimpica tutti vogliono la medaglia. Il quinto posto non è quello che vorresti, sei lì ad un passo da realizzare il sogno di una vita, eppure qualcuno deve uscire da sconfitto. Questa volta sono io“. VIDEO Short track, Pietro Sighel cade nella finale dei 500 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è svolta quest’oggi la gara dei 500 metri didi Pechino 2022, in cui in finale è arrivato anche l’azzurro, che in piena lotta per le prime posizioni è scivolato sul ghiaccio, abbandonando dunque la possibilità di salire sul podio. “Questo è il nostro sport, queste sono le– ha detto l’azzurro attraverso un post sui propri social – Quando arrivi in una finale olimpicala medaglia. Il quinto posto non è quello che vorresti, sei lì ad un passo da realizzare il sogno di una vita, eppure qualcuno deve uscire da sconfitto. Questa volta sono io“. VIDEOcade nella finale dei 500 ...

