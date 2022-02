Advertising

fabiochiusi : Nasce su @valigiablu un nuovo luogo di discussione per cercare di comprendere — insieme — come dare un volto umano… - JuventusTV : Pronti! Le #JuventusWomen sono LIVE! - RadioGoldAl : Serie B: Brescia-Alessandria 0-0, la diretta della gara [LIVE] - sportli26181512 : Serie B LIVE: alle 15.30 Ascoli-Como, Brescia-Alessandria e Lecce Benevento: Dopo le gare di venerdì e di ieri, ter… - qnazionale : Serie A oggi live: formazioni e dirette delle partite. Classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

Juventus News 24

...Malfatti e Davide Ghiotto (riserva Alessio Trentini) sfideranno la Corea del Sud nella prima. ... 13.40 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Direttadi speed skating! Buongiorno e ...... il match valido per la 25ª giornata diA 2021/2022 tra Milan e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza, Milan e Sampdoria si affrontano nel match ...in campo alle 12.30 per il lunch match della 25esima giornata del campionato di Serie A: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; ...Per la 26esima giornata di campionato di serie C, allo stadio Marcello Melani, scendono in campo il Siena contro la Pistoiese. Arbitra l'incontro il signor Simone Taricone.