Sci di fondo, staffetta maschile oggi in tv: orario e diretta streaming Olimpiadi Pechino 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Per l’Italia scenderanno in pista Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz, con quest’ultimo preferito sia a Paolo Ventura che a Maicol Rastelli. Appuntamento alle ore 8 italiane. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delladi sci dialleinvernali di. Per l’Italia scenderanno in pista Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz, con quest’ultimo preferito sia a Paolo Ventura che a Maicol Rastelli. Appuntamento alle ore 8 italiane. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Latv – La gara sarà trasmessa insui canali di ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - poliziadistato : Oro??e argento?? per le #Fiammeoro a #Pechino2022 nel #Curling e sci di fondo Il #capodellaPolizia Lamberto Giannin… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Staffetta 4×10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Russia-Norvegia. Italia aggressiva nelle prim… - zazoomblog : Sci di fondo oggi Pechino 2022: orario d’inizio staffetta startlist canale tv streaming pettorali italiani -… -