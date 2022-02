Sci di fondo | Federico Pellegrino ha guardato nel futuro in staffetta | lunghe distanze nel mirino per il finale di carriera?

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il segnale quantomeno paradossale arrivato dalla4×10 maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è uno: il migliore del quartetto italiano è stato. Lui, sprinter e grandissimo interprete della tecnica libera, che ha dato il massimo in tecnica classica e sulla distanza dei 10 km. Una prova importante, quella del poliziotto di Nus, perché la sua è stata un’applicazione del piano perfetta. Prima di tutto, lasciato andare Alexey Chervotkin perché non era quella di andare a seguire il russo l’idea base, insieme al tedesco Janosch Brugger ha prodotto diversi cambi di ritmo che hanno messo in grande difficoltà tutti i primi frazionisti avversari, compreso il primo norvegese, Emil Iversen, rimasto per un po’ indietro. Una serie di accelerazioni, queste, evidentemente studiate per dare a Francesco De Fabiani ...

Nella scenografica cornice della "Pista degli Abeti" di Schilpario, nella bergamasca, è andata in scena la nona tappa della Coppa Italia Senior Gamma e della Coppa Italia Giovani Rode, quest'ultima ...Bravissimo nella prima manche, meno nella seconda, ma è arrivato ine ha saputo gestirsi bene. River Radamus 7: il talento non manca e probabilmente nel prossimo quadriennio sarà sempre più ...Ancora un titolo olimpico per il Comitato Olimpico Russo, sotto le cui insegne gareggiano i fondisti della Russia, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto formato da Alexey Chervotkin, ...