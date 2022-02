Sci alpino, seconda manche del gigante rinviata. Nuovo programma e orario (Di domenica 13 febbraio 2022) Si allunga e diviene sempre più frenetica l’attesa per Luca De Aliprandini: la seconda manche dello slalom gigante maschile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, infatti, è stata rinviata alle ore 08.00 italiane, rispetto alle ore 06.45 del programma originario a causa delle avverse condizioni meteo (nevica a Yanqing). L’azzurro, sesto dopo la prima manche, partirà per 25° e dovrà recuperare 0.49 all’elvetico Marco Odermatt, in testa dopo la prima run. Alle sue spalle ci sono l’austriaco Stefan Brennsteiner, secondo a 0.04, il transalpino Mathieu Faivre, terzo a 0.08, il norvegese Henrik Kristoffersen, quarto a 0.12, ed il francese Thibaut Favrot, quinto a 0.19. La seconda seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si allunga e diviene sempre più frenetica l’attesa per Luca De Aliprandini: ladello slalommaschile dello scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, infatti, è stataalle ore 08.00 italiane, rispetto alle ore 06.45 deloriginario a causa delle avverse condizioni meteo (nevica a Yanqing). L’azzurro, sesto dopo la prima, partirà per 25° e dovrà recuperare 0.49 all’elvetico Marco Odermatt, in testa dopo la prima run. Alle sue spalle ci sono l’austriaco Stefan Brennsteiner, secondo a 0.04, il transMathieu Faivre, terzo a 0.08, il norvegese Henrik Kristoffersen, quarto a 0.12, ed il francese Thibaut Favrot, quinto a 0.19. La...

