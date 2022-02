Sci alpino, resta solo lo slalom all’Italia maschile per evitare un nuovo flop come a PyeongChang 2018 (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia dello sci alpino maschile sta deludendo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Oggi si conclude la prima settimana di gare e purtroppo la nostra Nazionale è ancora a secco di medaglie. Si puntava tantissimo su due carte come Dominik Paris e Luca De Aliprandini, ma non sono arrivate gioie: l’altoatesino si è dovuto accontentare del sesto posto in discesa libera e in superG non è andato oltre la 21ma piazza; il trentino è uscito nelle battute iniziali della seconda manche di gigante, dopo aver chiuso la prima in sesta posizione a 49 centesimi di ritardo dal leader. In combinata poco ha potuto Christof Innerhofer e allora resta soltanto lo slalom per evitare un nuovo flop, per evitare di ripetere il sonante “zero” nel ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia dello scista deludendo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Oggi si conclude la prima settimana di gare e purtroppo la nostra Nazionale è ancora a secco di medaglie. Si puntava tantissimo su due carteDominik Paris e Luca De Aliprandini, ma non sono arrivate gioie: l’altoatesino si è dovuto accontentare del sesto posto in discesa libera e in superG non è andato oltre la 21ma piazza; il trentino è uscito nelle battute iniziali della seconda manche di gigante, dopo aver chiuso la prima in sesta posizione a 49 centesimi di ritardo dal leader. In combinata poco ha potuto Christof Innerhofer e allorasoltanto loperun, perdi ripetere il sonante “zero” nel ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - wearenick : RT @Eurosport_IT: 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpiadi ????… - NelloBologna : #Olimpiadi invernali Alexander Benjamin, il dj giamaicano dello #sci alla conquista dei cuori dei tifosi… - Eurosport_IT : 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpi… -