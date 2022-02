Sci alpino, Pechino 2022: cancellata la seconda prova della discesa femminile. Recupero domani? (Di domenica 13 febbraio 2022) La seconda prova cronometrata della discesa femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022 è stata cancellata. La forte nevicata arrivata in queste ultime ore a Pechino ha portato l’organizzazione ad evitare di mandare in pista le atlete e, dunque, ci sarà solamente ancora una prova domani prima della gara di martedì (ore 4.00), che assegna le medaglie. Una situazione che non aiuta molto le discesiste, visto che la pista cinese già è nuova e non tutte la conoscono. Chi ha fatto il superG ha già un’idea, ma era certamente importante svolgere tutte e tre le prove per trovare sempre maggior feeling con l’eventuale tracciato, con la neve e soprattutto con il pendio. Sci alpino ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Lacronometratadelle Olimpiadi diè stata. La forte nevicata arrivata in queste ultime ore aha portato l’organizzazione ad evitare di mandare in pista le atlete e, dunque, ci sarà solamente ancora unaprimagara di martedì (ore 4.00), che assegna le medaglie. Una situazione che non aiuta molto le discesiste, visto che la pista cinese già è nuova e non tutte la conoscono. Chi ha fatto il superG ha già un’idea, ma era certamente importante svolgere tutte e tre le prove per trovare sempre maggior feeling con l’eventuale tracciato, con la neve e soprattutto con il pendio. Sci...

