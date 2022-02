Sci alpino, pagelle gigante Olimpiadi: Odermatt, che stoffa! De Aliprandini spreca, Italia senza azzurri all’arrivo (Di domenica 13 febbraio 2022) Marco Odermatt è il nuovo campione olimpico di gigante. Lo svizzero conquista finalmente la medaglia d’oro, imponendosi davanti allo sloveno Zan Kranjec e al francese Mathieu Faivre. Italia ancora senza medaglie al maschile. Qui di seguito le pagelle della gara. Marco Odermatt 10: la stoffa del fuoriclasse. Sapeva benissimo della prestazione incredibile di Kranjec ed è l’unico ad aver retto la pressione ed essere riuscito a gestire il vantaggio su un tracciato sicuramente rovinato dai passaggi e dalla nevicata. Alla fine arriva il tanto atteso oro, cercato e non trovato in velocità, ma questa era la sua gara e lo svizzero non ha fallito l’appuntamento. Zan Kranjec 9,5: solamente Odermatt oggi poteva batterlo. La sua seconda manche è un capolavoro di bravura, coraggio e ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Marcoè il nuovo campione olimpico di. Lo svizzero conquista finalmente la medaglia d’oro, imponendosi davanti allo sloveno Zan Kranjec e al francese Mathieu Faivre.ancoramedaglie al maschile. Qui di seguito ledella gara. Marco10: la stoffa del fuoriclasse. Sapeva benissimo della prestazione incredibile di Kranjec ed è l’unico ad aver retto la pressione ed essere riuscito a gestire il vantaggio su un tracciato sicuramente rovinato dai passaggi e dalla nevicata. Alla fine arriva il tanto atteso oro, cercato e non trovato in velocità, ma questa era la sua gara e lo svizzero non ha fallito l’appuntamento. Zan Kranjec 9,5: solamenteoggi poteva batterlo. La sua seconda manche è un capolavoro di bravura, coraggio e ...

