Sci alpino, Marco Odermatt guida un gigante tiratissimo. 6° De Aliprandini in lotta per le medaglie (Di domenica 13 febbraio 2022) Sotto una fitta nevicata Marco Odermatt ha chiuso al comando della classifica la prima manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. Gara veramente ai limiti della regolarità, con molti atleti che si sono lamentati per una visibilità davvero ridotta al minimo. Lo svizzero ha comunque confermato il pronostico della vigilia, ma non ha già ipotecato la medaglia d’oro, visto che ha commesso qualche sbavatura nella parte alta, chiudendo con il tempo finale di 1’02”93. Una gara tiratissima e con distacchi davvero molto ravvicinati. Infatti in seconda posizione c’è l’austriaco Stefan Brennsteiner, bravissimo con il pettorale numero dodici ad inserirsi a soli 4 centesimi da Odermatt. Vicinissimo anche il francese Mathieu Faivre, che ha accusato un ritardo di 8 centesimi dallo svizzero. In pienissima ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Sotto una fitta nevicataha chiuso al comando della classifica la prima manche deldelle Olimpiadi di Pechino 2022. Gara veramente ai limiti della regolarità, con molti atleti che si sono lamentati per una visibilità davvero ridotta al minimo. Lo svizzero ha comunque confermato il pronostico della vigilia, ma non ha già ipotecato la medaglia d’oro, visto che ha commesso qualche sbavatura nella parte alta, chiudendo con il tempo finale di 1’02”93. Una gara tiratissima e con distacchi davvero molto ravvicinati. Infatti in seconda posizione c’è l’austriaco Stefan Brennsteiner, bravissimo con il pettorale numero dodici ad inserirsi a soli 4 centesimi da. Vicinissimo anche il francese Mathieu Faivre, che ha accusato un ritardo di 8 centesimi dallo svizzero. In pienissima ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - sportface2016 : Luca #DeAliprandini è sesto dopo la prima manche del gigante guidato da #Odermatt: tutto aperto per le medaglie -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: seconda prova cancellata possibile recupero domani. Sofia Goggia… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: seconda prova cancellata, Sofia Goggia sfortunata -