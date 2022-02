Sci alpino, Marco Odermatt doma un super Kranjec ed è oro olimpico in gigante. Fuori Luca De Aliprandini (Di domenica 13 febbraio 2022) Marco Odermatt si mette al collo quella medaglia d’oro tanto cercata in queste Olimpiadi di Pechino 2022. Nella sua gara lo svizzero non ha tradito le attese, trionfando in gigante dopo una seconda manche emozionante e che lo ha visto battagliare fino all’ultima porta con un incredibile Zan Kranjec. Per la Svizzera si tratta del secondo titolo olimpico in questa edizione dopo l’oro in discesa vinto da Beat Feuz, mentre l’ultima vittoria in gigante alle Olimpiadi risale al successo di Carlo Janka a Vancouver nel 2010. Come detto è stata una seconda manche davvero ricca di colpi di scena. Odermatt alla fine ha resistito su un tracciato comunque rovinato per le non facili condizioni del meteo (nevicava), imponendosi per 19 centesimi su un clamoroso ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)si mette al collo quella medaglia d’oro tanto cercata in queste Olimpiadi di Pechino 2022. Nella sua gara lo svizzero non ha tradito le attese, trionfando indopo una seconda manche emozionante e che lo ha visto battagliare fino all’ultima porta con un incredibile Zan. Per la Svizzera si tratta del secondo titoloin questa edizione dopo l’oro in discesa vinto da Beat Feuz, mentre l’ultima vittoria inalle Olimpiadi risale al successo di Carlo Janka a Vancouver nel 2010. Come detto è stata una seconda manche davvero ricca di colpi di scena.alla fine ha resistito su un tracciato comunque rovinato per le non facili condizioni del meteo (nevicava), imponendosi per 19 centesimi su un clamoroso ...

