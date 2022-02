Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Potevo giocarmi la medaglia, ora testa al Team Event” (Di domenica 13 febbraio 2022) Neve e meteo davvero infausto a Pechino per il gigante maschile di queste Olimpiadi Invernali 2022. Condizioni difficili per gli atleti e organizzazione costretta anche a ritardi. Nulla però ha scalfito le certezze dello svizzero Marco Odermatt che tra le porte larghe ha conquistato il suo primo titolo a Cinque Cerchi in una giornata a Yanqing da lupi. Il fenomeno elvetico, uscito molto deluso dal superG, si è riscattato alla grande conquistando l’oro davanti allo sloveno Zan Kranjec (+0?19) e al francese Mathieu Faivre (+1?34). In casa Italia zero soddisfazioni come le medaglie. Poco da fare per Luca De Aliprandini, che certo non arrivava a questi Giochi con il vento in poppa per l’infortunio di Adelboden. Il trentino comunque aveva disputato una buona prima manche, concludendo in sesta posizione a 49 centesimi da Odermatt. Purtroppo nella seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Neve e meteo davvero infausto a Pechino per il gigante maschile di queste Olimpiadi Invernali 2022. Condizioni difficili per gli atleti e organizzazione costretta anche a ritardi. Nulla però ha scalfito le certezze dello svizzero Marco Odermatt che tra le porte larghe ha conquistato il suo primo titolo a Cinque Cerchi in una giornata a Yanqing da lupi. Il fenomeno elvetico, uscito molto deluso dal superG, si è riscattato alla grande conquistando l’oro davanti allo sloveno Zan Kranjec (+0?19) e al francese Mathieu Faivre (+1?34). In casa Italia zero soddisfazioni come le medaglie. Poco da fare perDe, che certo non arrivava a questi Giochi con il vento in poppa per l’infortunio di Adelboden. Il trentino comunque aveva disputato una buona prima manche, concludendo in sesta posizione a 49 centesimi da Odermatt. Purtroppo nella seconda ...

