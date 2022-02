Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Pensavo di aver preso 3 secondi, invece sono vicino” (Di domenica 13 febbraio 2022) Scorrono i titoli di coda sulla prima manche del gigante olimpico, gara condizionata da una nevicata fittissima che ha reso scarsa la visibilità. Guida l’elvetico Marco Odermatt ma la classifica è assai ristretta: il nostro Luca De Aliprandini, sesto, paga solo 0”49 mentre i primi cinque sono racchiusi in meno di due decimi. Il trentunenne di Cles ha sfruttato il pettorale 2 portando a termine un’ottima prova, macchiata solamente da una lieve sbavatura nei pressi del traguardo. Non è facile centrare il podio ma le premesse sono ottimali considerando che l’azzurro è reduce da un infortunio e da tanti giorni di stop. Intercettato dai microfoni RAI De Aliprandini si è espresso così sulla sua prestazione: “La visibilità era scarsissima, quasi zero. Fisicamente stavo bene, ho recuperato da Adelboden e mi ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Scorrono i titoli di coda sulla prima manche del gigante olimpico, gara condizionata da una nevicata fittissima che ha reso scarsa la visibilità. Guida l’elvetico Marco Odermatt ma la classifica è assai ristretta: il nostroDe, sesto, paga solo 0”49 mentre i primi cinqueracchiusi in meno di due decimi. Il trentunenne di Cles ha sfruttato il pettorale 2 portando a termine un’ottima prova, macchiata solamente da una lieve sbavatura nei pressi del traguardo. Non è facile centrare il podio ma le premesseottimali considerando che l’azzurro è reduce da un infortunio e da tanti giorni di stop. Intercettato dai microfoni RAI Desi è espresso così sulla sua prestazione: “La visibilità era scarsissima, quasi zero. Fisicamente stavo bene, ho recuperato da Adelboden e mi ...

