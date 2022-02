Sci alpino | la Svizzera ha già il suo sportivo del 2022? Marco Odermatt campione olimpico e ad un passo dalla Coppa del Mondo generale

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - wearenick : RT @Eurosport_IT: 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpiadi ????… - NelloBologna : #Olimpiadi invernali Alexander Benjamin, il dj giamaicano dello #sci alla conquista dei cuori dei tifosi… - Eurosport_IT : 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpi… -

In casa Italia zero soddisfazioni come le medaglie. Poco da fare per Luca De Aliprandini , che certo non arrivava a questi Giochi con il vento in possa per l'infortunio di Adelboden. Il trentino ...E' il miglior risultato di sempre per Andorra alle Olimpiadi nelloe potrebbe anche essere un nome nuovo da seguire in futuro in Coppa del Mondo. Completa la Top - 10 il croato Filip ...Fame di vittoria, sangue freddo e talento: questi gli ingredienti che hanno spianato le strada verso l’oro a Marco Odermatt nel gigante olimpico di Pechino. Lo svizzero trionfa per la quinta volta in ...L’Italia dello sci alpino maschile sta deludendo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Oggi si conclude la prima settimana di gare e purtroppo la nostra Nazionale è ancora a secco di medaglie. Si ...