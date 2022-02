Sci alpino | Coppa Europa 2022 | Lisa Nyberg vince il gigante di Maribor | quarta Asja Zenere

Advertising

Eurosport_IT : 'Spero di essere ispirazione per tutti i bambini' Quella di Benjamin Alexander è una delle storie di queste Olimpi… - Eurosport_IT : Tutti con Sofia Goggia per la seconda prova cronometrata della discesa libera, forza Sofi!!! ????????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - infoitsport : Sci alpino, cambia l'orario della prova di discesa alle Olimpiadi: nuovo programma, tv e streaming - infoitsport : Sci alpino, cambia l'orario della prova della discesa! Il nuovo programma con Sofia Goggia -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Dorothea commenta anche il flop dellomaschile, che oggi ha deluso nello slalom gigante: 'Mi dispiace per Luca (De Aliprandini, ndr), quando sei lì ai piedi del podio e sai che potresti ...Per le prove cronometrate, infatti, l'assegnazione dei pettorali di partenza avviene attraverso un sorteggio e l'azzurra ha avuto in dote quello che, alle nostre latitudini, viene considerato il ...Continua a cambiare il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dopo la cancellazione della prova cronometrata odierna della discesa femminile, quella prevista domani, ...Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’argento in gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ma poi non è riuscita a salire sul podio in superG, specialità in cui ha vinto tre gare in ...